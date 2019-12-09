Все принципиальные вопросы были озвучены за столом Путину – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский поехал на нормандскую встречу с принципиальными вопросами, которые были озвучены лично президенту РФ Владимиру Путину.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Владимир Зеленский озвучил Владимиру Путину принципиальные вопросы.

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Среди них – обмен пленными по формуле всех на всех, прекращение огня вдоль всей линии разграничения, контроль над украинской границей.

– Документ (Коммюнике – Ред.), очевидно, даст нам понимание той рамки, в которой состоялись переговоры. Но тут главное даже не это, главное – это имплементация. Мы знаем, что путь между формулировкой документа, его согласованием и потом имплементацией может быть чрезвычайно долгим и извилистым. Поэтому документ это определенный сигнал определенное свидетельство, но потом нужно очень внимательно смотреть, что будет происходить в дальнейшем, – сказал он.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит встреча в нормандском формате. По состоянию на 22.50 состоялась двухсторонняя встреча Зеленского и Путина. Сейчас возобновилась встреча с лидерами Германии и Франции.

Представителей СМИ пригласили в зал, где пройдет итоговая пресс-конференция лидеров нормандского формата.