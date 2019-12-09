Всі принципові питання були озвучені за столом Путіну – Кулеба

Президент України Володимир Зеленський поїхав на нормандську зустріч з принциповими питаннями, які були озвучені особисто президенту РФ Володимиру Путіну.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба впевнений, що Володимир Зеленський озвучив Володимиру Путіну принципові питання.

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Серед них – обмін полоненими за формулою всіх на всіх, припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування та контроль над українським кордоном.

– Документ (Комюніке – Ред.), очевидно, дасть нам розуміння тієї рамки, в якій відбулися перемовини. Але тут головне навіть не це, головне – це імплементація. Ми знаємо, що шлях між формулюванням документа, його погодженням і потім імплементацією може бути надзвичайно довгим і звивистим. Тому документ це певний сигнал певне свідчення, але потім потрібно дуже уважно дивитися, що відбуватиметься надалі, – сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандському форматі. Станом на 23.15 відбулася двостороння зустріч Зеленського і Путіна. Зараз відновилася зустріч з лідерами Німеччини та Франції.

Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.