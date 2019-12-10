Нормандская встреча: удалось ли победить Украине

9 декабря впервые за три года состоялась встреча лидеров стран нормандской четверки. Был обсужден ряд вопросов и принято коммюнике, но действительно ли Украина получила желаемое?

Факты ICTV пообщались с политическим обозревателем Олегом Пономарем и политологом Владимиром Фесенко, чтобы узнать, с чем возвращается Украина с нормандского саммита.

Участники встречи подписали коммюнике по ее результатам, в котором говорится о дальнейших шагах по установлению перемирия на Донбассе.

Однако таким образом Украина может просто идти к разрешению конфликта на Востоке по сценарию, который прописала Россия, считает Олег Пономарь.

– Украина точно не выиграет ничего. Украина маленькими шагами под давлением РФ, США, Франции и Германии имплементирует Минские соглашения в их трактовке, – рассказал политический обозреватель.

По его словам, этот план разрабатывался еще с 2018 года и уже сейчас вступил в силу. Поэтому Украине нужно быть осторожной в своих следующих шагах.

Однако директор Института прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко абсолютно другого мнения относительно переговоров лидеров нормандской четверки.

Эта встреча стала своеобразной “боевой ничьей” между Украиной и Россией, ведь президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось неприятно удивить президента РФ Владимира Путина своей жесткой позицией и компетентностью на переговорах.

– Для Зеленского это безусловный успех, относительный. Он выполнил задачу минимум. Президент договорился о конкретных вещах, обмене пленными, по определенным других вопросам на своих условиях не было принципиальных уступок, – говорит Фесенко.

Украине действительно удалось сделать шаг вперед и сдвинуть переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе с мертвой точки.

Кроме того, президент Украины смог навязать свою повестку дня на будущее, в частности касательно границы. Хотя Путин и настаивает на определенном соблюдении Минских договоренностей, твердая позиция Зеленского стала для него очень неприятным сюрпризом и еще одной победой для нашей страны.

– Путину не удалось переиграть Зеленского, президент Украины сдал свой экзамен. Он прошел эти тяжелые переговоры, но не проиграл. Напротив, Зеленский дал встречный бой Путину, чем глава государства был явно недоволен на итоговой пресс-конференции. Было очевидно и по формальным, и по определенным визуальным психофизиологическим признакам, что для Путина Зеленский оказался крепким орешком, – говорит директор Института Пента.

Действительно, на нормандском саммите Украина и Зеленский смогли получить значительный успех в виде навязывания вопроса выборов в ОРДЛО только вместе с блоком безопасности и передачей контроля за границей с РФ Украине.

Можно сделать вывод, что украинская делегация хорошо подготовилась как к встрече в нормандском формате, так и к переговорам Зеленского с Путиным.

По словам директора Института Пента, после встречи нормандской четверки многие были удивлены тем, как хорошо шестой президент Украины обладает фактологической информацией, конкретикой в ​​нюансах переговорного процесса.

Даже в оппозиции, которая сейчас очень критически относится ко многим решениям Зеленского и его команды, подтверждают тщательную подготовку к указанному саммиту.

– Для меня признаком тщательной, тактической, а не только содержательной подготовки были украинские инициативы на переговорах. Не все были реализованы на встрече, насколько мне известно, но то, что была не оборона, а контратака, определенное тактическое наступление, также является признаком серьезной подготовки к нормандскому саммиту, – рассказал Фесенко.

Однако не стоит забывать, что Путин является достаточно циничным политиком и его привычки из КГБ никуда не делись, потому даже коммюнике не гарантирует выполнения тех шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, которые согласовали на нормандской встрече.

Зеленский также должен это понимать, а иллюзий относительно возможности договориться с российским президентом должно быть гораздо меньше.

Даже после встречи нормандской четверки остаются сомнения относительно того, а готова ли Россия и лично Путин двигаться дальше для того, чтобы наконец урегулировать конфликт на Донбассе.

– А готова ли Россия? Здесь сомнений очень много. Я, скорее, пессимист, не уверен, что договоренности о прекращении огня будут выполнены, ведь ни разу до этого их не выполняли. А по разведению войск я остаюсь осторожным оптимистом. Судя по заявлениям Зеленского во время брифинга, для разведения войск будут выбирать участки, где нет принципиальных противоречий, где меньше оборонные риски, – выразил свое мнение политолог.

Оппозиция уже давно говорит о том, что словам главы РФ не стоит верить, и многие разделяет это мнение. О том же говорит даже ситуация с нормандским саммитом, когда его дату несколько раз переносили.

Ведь сначала он якобы планировался на сентябрь, потом на октябрь, потом на конец ноября, а удалось его провести лишь 9 декабря и только потому, что дальше уже нельзя было затягивать, если встречу хотели провести в 2019 году.

То же самое происходило и с обменом пленным, когда он срывался дважды во времена Зеленского.

В общем, ситуацию после переговоров нормандской четверки можно назвать рискованной, но обнадеживающей. Многие договоренности являются критерием именно для РФ: готова ли она к прекращению войны.

Тем не менее, Украина получила хороший знак в виде жесткой позиции Зеленского, который не собирается идти на уступки ради достижения результата, если они будут противоречить интересам нашей страны.

Владислав Бомбела