Нормандська зустріч: чи вдалося перемогти Україні

9 грудня вперше за три роки відбулася зустріч лідерів країн нормандської четвірки. Було обговорено низку питань та ухвалено комюніке, та чи дійсно Україна отримала бажане?

Факти ICTV поспілкувалися з політичним оглядачем Олегом Пономарем і політологом Володимиром Фесенком, щоб дізнатися, з чим повертається Україна із нормандського саміту.

Учасники зустрічі підписали комюніке за її результатами, в якому йдеться про подальші кроки для встановлення перемир’я на Донбасі.

Проте так Україна може просто йти до вирішення конфлікту на Сході за сценарієм, який прописала Росія, вважає Олег Пономар.

– Україна точно не виграє нічого. Вона маленькими кроками під тиском РФ, США, Франції і Німеччини імплементує Мінські угоди в їх російському трактуванні, – розповів політичний оглядач.

За його словами, цей план розроблявся іще з 2018 року і вже зараз набув чинності. Тому Україні потрібно бути обережною у своїх наступних кроках.

Проте директор Інституту прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко абсолютно іншої думки щодо переговорів лідерів нормандської четвірки.

Ця зустріч стала такою собі “бойовою нічиєю” між Україною і Росією, адже президенту України Володимиру Зеленському вдалося неприємно здивувати президента РФ Володимира Путіна своєю жорсткою позицією і компетентністю на переговорах.

– Для Зеленського це безумовний успіх, відносний. Він виконав завдання мінімум. Президент домовився про конкретні речі, обмін полоненими, з певних інших питань на своїх умовах, не було принципових поступок – каже Фесенко.

Україні дійсно вдалося зробити крок вперед і зрушити переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з мертвої точки.

Крім того, президент України зміг нав’язати свій порядок денний на майбутнє, зокрема щодо кордону. Хоча Путін і наполягає на певному дотриманні Мінських домовленостей, тверда позиція Зеленського стала для нього дуже неприємним сюрпризом і ще однією перемогою для нашої країни.

– Путіну не вдалося переграти Зеленського, президент України склав свій іспит. Він пройшов ці важкі переговори, але не програв. Навпаки, Зеленський дав зустрічний бій Путіну, чим глава РФ був явно незадоволений на підсумковій прес-конференції. Було очевидно і за формальними, і за певними візуальними психофізіологічними ознаками, що для Путіна Зеленський виявився міцним горішком, – каже директор Інституту Пента.

Дійсно, на нормандському саміті Україна і Зеленський змогли отримати значний успіх у вигляді нав’язування питання виборів в ОРДЛО лише разом із безпековим блоком і переданням контролю за кордоном з РФ Україні.

Можна зробити висновок, що українська делегація добре підготувалася як до зустрічі у нормандському форматі, так і до переговорів Зеленського з Путіним.

За словами директора Інституту Пента, після зустрічі нормандської четвірки багато хто був здивований тим, як добре шостий президент України володіє фактологічною інформацією, конкретикою у нюансах переговорного процесу.

Навіть в опозиції, яка наразі дуже критично ставиться до багатьох рішень Зеленського і його команди, підтверджують ретельну підготовку до зазначеного саміту.

– Для мене ознакою ретельної, тактичної, а не тільки змістовної підготовки були українські ініціативи на переговорах. Не всі були реалізовані на зустрічі, наскільки мені відомо, але те, що була не оборона, а контратака, певний тактичний наступ, також є ознакою серйозної підготовки до нормандського саміту, – розповів Фесенко.

Проте не варто забувати, що Путін є досить цинічним політиком і його звички з КДБ нікуди не ділись, тому комюніке не гарантує виконання тих кроків щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, які погодили на нормандській зустрічі.

Зеленський також має це розуміти, а ілюзій щодо можливості домовитися з російським президентом має бути набагато менше.

Навіть після зустрічі нормандської четвірки залишаються сумніви щодо того, а чи готова Росія і особисто Путін рухатися далі для того, щоб нарешті врегулювати конфлікт на Донбасі.

– А чи готова Росія? Тут сумнівів дуже багато. Я, скоріше, песиміст, не впевнений, що домовленості про припинення вогню будуть виконані, адже жодного разу до цього їх не виконували. А щодо розведення військ я залишаюся обережним оптимістом. Судячи із заяв Зеленського під час брифінгу, для розведення військ обиратимуть ділянки, де немає принципових суперечностей, де менші безпекові ризики, – висловив свою думку політолог.

Опозиція вже давно каже про те, що словам глави РФ не варто вірити, і багато хто поділяє цю думку. Про те саме говорить навіть ситуація із нормандським самітом, коли його дату неодноразово переносили.

Адже спочатку він нібито планувався на вересень, потім на жовтень, потім на кінець листопада, а вдалося його провести лише 9 грудня і тільки тому, що далі вже не можна було затягувати, якщо зустріч хотіли провести у 2019 році.

Те ж саме відбувалося і з обміном полоненим, коли він зривався двічі за часів Зеленського.

Загалом, ситуацію після переговорів нормандської четвірки можна назвати ризикованою, але обнадійливою. Багато домовленостей є критерієм саме для РФ: чи готова вона до припинення війни.

Тим не менш, Україна отримала добрий знак у вигляді жорсткої позиції Зеленського, який не збирається йти на поступки заради досягнення результату, якщо вони суперечитимуть інтересам нашої країни.

Владислав Бомбела