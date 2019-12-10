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Факты / Украина

Санкции и компромиссы: Климкин сказал, как вернуть Донбасс

Донбасс можно вернуть с помощью давления санкций вместе с компромиссами и в рамках большого соглашения России с Европейским Союзом и США.

Санкции и компромиссы: Климкин сказал, как вернуть Донбасс

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Донбасс нельзя вернуть с помощью договоренности.

– Единственное, как можно вернуть Донбасс, если мы хотим вернуть Донбасс – это комбинация  санкционного давления вместе с определенными болезненными компромиссами и в рамках большого соглашения России с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Просто в отношении Донбасса никакой договоренности быть не может, – сказал он.

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По его словам, президент России Владимир Путин не заинтересован в подобных договоренностях.

Напомним, во время совещания в Офисе президента по подготовке к нормандскому саммиту были утверждены пять сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

Источник: Свобода слова

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