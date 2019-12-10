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Факты / Украина

Теперь я солдат запаса: Сенцов стал на военный учет

Олег Сенцов стал на военный учет и получил звание солдата запаса.

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов стал на военный учет и получил временное удостоверение военнообязанного.

– Поскольку я сейчас почти киевлянин, то пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса и если что-то…, – написал он.

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По его словам, в военкоматах работают хорошие люди, но сами здания требудют ремонта.

– Военкоматы конечно поражают своей обшарпанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить не в состоянии, – написал он.

Напомним, 25 ноября в Страсбурге Олегу Сенцову вручили премию За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

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