Тепер я солдат запасу: Сенцов став на військовий облік

Олег Сенцов став на військовий облік і отримав звання солдата запасу.
Український режисер Олег Сенцов став на військовий облік і отримав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
– Оскільки я зараз майже киянин, то пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось…, – написав він.
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За його словами, у військкоматах працюють хороші люди, але самі будівлі потребують ремонту.
– Військкомати звичайно вражають своєю обшарпаність, але люди всередині дуже хороші. Так і з нашою країною: народ хороший, а нормальну державу побудувати не в змозі, – написав він.
Нагадаємо, 25 листопада у Страсбурзі Олегу Сенцову вручили премію За свободу думки імені Андрія Сахарова.
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