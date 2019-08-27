Украинские трудовые мигранты все чаще скупают недвижимость на родине.

Украинцы, работающие за границей, все чаще инвестируют деньги в недвижимость в Украине.

Большинство заробитчан выезжают на работу в Польшу. Преимущественно это жители западных регионов, размещенных вокруг Львова, где проживает около 1 млн человек.

В 2018 году трудовые мигранты отправили в Украину с помощью банковских переводов рекордные $14,4 млрд, но из-за недоверия к местным банкам они все чаще инвестируют в недвижимость.

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В связи с этим вокруг Львова появляются многоэтажные жилые комплексы. По словам застройщиков, трудовые мигранты являются одними из крупнейших клиентов.

Также увеличился процент заробитчан из восточной и южной Украины.

В Минсоцполитики отмечают как положительные, так и отрицательные последствия рабочей миграции. В ведомстве сообщают о нехватке рабочей силы внутри страны и о притоке твердой валюты.

Напомним, на заработках за границей находится почти каждый пятый украинец – это 3,2 млн трудоспособных граждан страны.

Источник: Financial Times