Зеленский не пересек красные линии – Стража на Банковой свернула лагерь

Организационный комитет акции Стража на Банковой сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский по результатам нормандского формата не пересек красных линий.

Но в оргкомитете добавили, что представители гражданского общества и в дальнейшем будут следить за развитием событий.

– Мы осознаем, что может существовать непубличная часть договоренностей между лидерами нормандской четверки, поэтому мы, представители гражданского общества, и дальше будем следить за развитием событий. Украинская нация способна реагировать быстро и действенно, как она это делала неоднократно.

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Члены оргкомитета отметили, что лагерь акции Стража на Банковой под Офисом президента полностью убирают.

– Президент Владимир Зеленский не пересек никаких красных линий. Считаем, что это и наша с вами заслуга.

Подробнее об итогах встречи нормандской четверки можно прочитать в нашем материале.

Фото: Стража на Банковой