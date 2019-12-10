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Факти / Україна / Політика

Зеленський не перетнув червоні лінії – Варта на Банковій згорнула табір

Організаційний комітет акції Варта на Банковій повідомив, що президент України Володимир Зеленський за результатами нормандського формату не перетнув червоних ліній.

Зеленський не перетнув червоні лінії – Варта на Банковій згорнула табір

Але в оргкомітеті додали, що представники громадянського суспільства і надалі стежитимуть за розвитком подій.

– Ми усвідомлюємо, що може існувати непублічна частина домовленостей між лідерами нормандської четвірки, тому ми, представники громадянського суспільства, і далі стежитимемо за розвитком подій. Українська нація здатна реагувати швидко і дієво, як вона це робила неодноразово.

Читайте: Україна не виграє нічого – результати зустрічі у нормандському форматі

Члени оргкомітету зазначили, що табір акції Варта на Банковій під Офісом президента повністю прибирають.

– Президент Володимир Зеленський не перетнув ніяких червоних ліній. Вважаємо, що це і наша з вами заслуга.

Детальніше про підсумки зустрічі нормандської четвірки можна прочитати в нашому матеріалі.

Фото: Варта на Банковій

Джерело: Інтерфакс-Україна

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