После заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами фракции Слуга народа и депутатами от партии Свобода.

После заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики подрались депутаты из-за противоречий в позициях относительно открытия рынка земли.

Из-за драки заседание Комитета перенесли, потому что оно прервалось на рассмотрении законопроекта №2178-10 ко второму чтению о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

– Слуги народа получили от Свободы, – отметил нардеп от фракции Оппозиционная платформа За жизнь Александр Колтунович.

В драке принимали участие народные депутаты VII созыва от партии Свобода Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко и депутат-мажоритарщик от Слуги народа Андрей Богданец.

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Нардеп от Слуги народа Ирина Верещук сообщила, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

– Здесь присутствовали активисты и представители ассоциаций фермерских хозяйств, Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на завтра. Это не понравилось активистам, и они таким невербальным способом давили и пытались донести мысль Тимошенко к господину Сольскому, – сказала Верещук.

Напомним, из-за драки Бужанского и Лероса спикер парламента Дмитрий Разумков прервал заседание.