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Факты / Украина / Общество

Когда можно не платить за горячую воду: Кабмин одобрил правила и типичные договоры

Кабинет министров определил четкие правила относительно качества снабжения горячей водой.

Когда можно не платить за горячую воду: Кабмин одобрил правила и типичные договоры

Кабмин определил четкие параметры к качеству услуги, в частности температура должна быть в пределах 50-75°C. Также правительство определило порядок оплаты услуги и типовые договоры.

– Потребитель должен получать качественные услуги за деньги, которые он платит. Или же он обжалует уплату, если он этого не получит, – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированными.

Текст постановления

Постановлением утверждены типовые договоры оказания услуги по поставке горячей воды, а именно:

  • типичный договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды (с осуществлением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы снабжения горячей воды);
  • типичный договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
  • типичный коллективный договор о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
  • типичный договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
  • типичный договор с собственником (пользователем) здания по предоставлению услуги по поставке горячей воды.

Ранее Кабмин принял законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум до 4 200 грн в месяц.

Источник: Алексей Гончарук 

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