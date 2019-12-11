Кабинет министров определил четкие правила относительно качества снабжения горячей водой.
Кабмин определил четкие параметры к качеству услуги, в частности температура должна быть в пределах 50-75°C. Также правительство определило порядок оплаты услуги и типовые договоры.
– Потребитель должен получать качественные услуги за деньги, которые он платит. Или же он обжалует уплату, если он этого не получит, – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Взаимоотношения между исполнителем и потребителем станут урегулированными.
Текст постановления
Постановлением утверждены типовые договоры оказания услуги по поставке горячей воды, а именно:
- типичный договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды (с осуществлением обслуживания и текущего ремонта внутридомовой системы снабжения горячей воды);
- типичный договор с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
- типичный коллективный договор о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
- типичный договор с коллективным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;
- типичный договор с собственником (пользователем) здания по предоставлению услуги по поставке горячей воды.
Ранее Кабмин принял законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум до 4 200 грн в месяц.
Источник: Алексей Гончарук