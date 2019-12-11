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Факты / Украина

Прожиточный минимум повысят до 4 200 грн в месяц – Гончарук

Правительство одобрило законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, к 4200 грн в месяц.

Прожиточный минимум повысят до 4 200 грн в месяц – Гончарук

Законопроект позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.

– Этот законопроект является важным шагом в борьбе с бедностью в Украине, – рассказал Алексей Гончарук.

Раде также предложат отвязать прожиточный минимум от соцвыплат, что позволит повысить с нынешних 1 853 грн до 4 200 грн.

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Ранее Гончарук отметил, что на прожиточный минимум до 2 тыс. грн сегодня прожить невозможно.

– В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку достойно себя чувствовать. А это значит, что государству нужно определить, каким на самом деле должен быть прожиточный минимум.

Источник: Алексей Гончарук 

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