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Факти / Україна / Суспільство

Коли можна не платити за гарячу воду: Кабмін схвалив правила і типові договори

Кабінет міністрів визначив чіткі правила щодо якості постачання гарячої води.

Коли можна не платити за гарячу воду: Кабмін схвалив правила і типові договори

Кабмін визначив чіткі параметри до якості послуги, зокрема температура має бути в межах 50-75°C. Також уряд визначив порядок оплати послуги та типові договори.

– Споживач має отримувати якісні послуги за гроші, які він сплачує. Або ж він оскаржить сплату, якщо він цього не отримає, – зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Взаємовідносини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими.

Текст постанови

Постановою затверджено типові договори надання послуги з постачання гарячої води, а саме:

  • типовий договір з індивідуальним споживачем щодо надання послуги з постачання гарячої води (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води);
  • типовий договір з індивідуальним споживачем щодо надання послуги з постачання гарячої води;
  • типовий колективний договір щодо надання послуги з постачання гарячої води;
  • типовий договір з колективним споживачем щодо надання послуги з постачання гарячої води;
  • типовий договір з власником (користувачем) будівлі щодо надання послуги з постачання гарячої води.

Раніше Кабмін схвалив законопроект, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум до 4 200 грн на місяць.

Джерело: Олексій Гончарук 

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