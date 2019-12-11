Кабінет міністрів визначив чіткі правила щодо якості постачання гарячої води.
Кабмін визначив чіткі параметри до якості послуги, зокрема температура має бути в межах 50-75°C. Також уряд визначив порядок оплати послуги та типові договори.
– Споживач має отримувати якісні послуги за гроші, які він сплачує. Або ж він оскаржить сплату, якщо він цього не отримає, – зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Взаємовідносини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими.
Текст постанови
Постановою затверджено типові договори надання послуги з постачання гарячої води, а саме:
- типовий договір з індивідуальним споживачем щодо надання послуги з постачання гарячої води (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи постачання гарячої води);
- типовий договір з індивідуальним споживачем щодо надання послуги з постачання гарячої води;
- типовий колективний договір щодо надання послуги з постачання гарячої води;
- типовий договір з колективним споживачем щодо надання послуги з постачання гарячої води;
- типовий договір з власником (користувачем) будівлі щодо надання послуги з постачання гарячої води.
Раніше Кабмін схвалив законопроект, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум до 4 200 грн на місяць.
Джерело: Олексій Гончарук