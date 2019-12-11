Полиция открыла уголовное производство из-за драки в Раде

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

В Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между общественными активистами и депутатами от Слуги народа.

– Сегодня на спецлинию 102 от народного депутата Украины 9-го созыва поступило сообщение о получении телесных повреждений, – отмечают в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

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Собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля.

Ранее мы также писали, что стало причиной драки в Раде.