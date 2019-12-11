В Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между общественными активистами и депутатами от Слуги народа. Что стало причиной драки, читайте на сайте Факты ICTV.

На заседании Комитета по вопросам аграрной и земельной политики рассматривались поправки в законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Представители партии Свобода Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко, которые были на заседании как представители общественности, начали схватку со слугами народа.

Позже Мирошниченко написал, что о законе о рынке земли в заседании докладывал “какой-то ноунейм”.

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Свободовец передал привет руководителю Офиса президента Андрею Богдану и заявил, что будет держать оборону украинских интересов.

Причиной драки стала позиция Леонова об открытии рынка земли. Он не поддерживает идею открытия рынка.

– Ничего не готово, нет никаких разбирательств поправок или документов, а депутаты уже хотят передать законопроект ко второму чтению, – считает экс-свободовец Леонов.

Зато бывший радикал Игорь Мосийчук говорит, что во время драки свободовцы напомнили Богданцу о том, как он уклонился от наказания за избиение человека, “прикрывшись” службой в батальойони СИЧ.

Напомним, после заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка, в которой участвовали народные депутаты VII созыва от партии Свобода Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко и депутат-мажоритарщик от Слуги народа Андрей Богданец.