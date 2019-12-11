Драка в Раде: у Богданца подозрение на сотрясение мозга

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что у Андрея Богданца есть подозрение на стус мозга из-за драки народных депутатов.

Заместитель главы фракции Слуги народа сообщила, что депутата-мажоритарщика Андрея Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга после того, как свободовцы избили его на аграрном комитете.

– Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины, – заявила Евгения Кравчук.

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Напомним, после заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка, в которой участвовали народные депутаты VII созыва от партии Свобода Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко и депутат-мажоритарщик от Слуги народа Андрей Богданец.

Из-за драки заседания Комитета перенесли на 12 декабря, потому что оно прервалось на рассмотрении законопроекта №2178-10.