PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Драка в Раде: у Богданца подозрение на сотрясение мозга

Заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что у Андрея Богданца есть подозрение на стус мозга из-за драки народных депутатов.

Драка в Раде: у Богданца подозрение на сотрясение мозга

Заместитель главы фракции Слуги народа сообщила, что депутата-мажоритарщика Андрея Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга после того, как свободовцы избили его на аграрном комитете.

– Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе с применением силы.

Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины, – заявила Евгения Кравчук.

Читайте: Судимость и АТО: что известно об участнике драки в Раде Андрее Богданце

Напомним, после заседания Комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка, в которой участвовали народные депутаты VII созыва от партии Свобода Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко и депутат-мажоритарщик от Слуги народа Андрей Богданец.

Из-за драки заседания Комитета перенесли на 12 декабря, потому что оно прервалось на рассмотрении законопроекта №2178-10.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Полиция открыла уголовное производство из-за драки в Раде
Полиция открыла уголовное производство из-за драки в Раде
Драка депутатов в Раде: почему подрались свободовцы и Богданец
Драка депутатов в Раде: почему подрались свободовцы и Богданец
Драка в Раде: Слуга народа обратилась к правоохранителям
Драка в Раде: Слуга народа обратилась к правоохранителям
Продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО – текст законопроекта
Продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО – текст законопроекта
Судимость и АТО: что известно об участнике драки в Раде Андрее Богданце
Судимость и АТО: что известно об участнике драки в Раде Андрее Богданце
Борис Баум на меня уже не влияет – Олег Марусяк
Борис Баум на меня уже не влияет – Олег Марусяк
Драка в комитетах Рады – двое свободовцев против депутата Слуги народа
Драка в комитетах Рады – двое свободовцев против депутата Слуги народа
Верховна Рада
Отмена языкового закона: нардеп Бужанский подал в Раду законопроект
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка