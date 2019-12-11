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Факти / Україна

Прожитковий мінімум підвищать до 4 200 грн на місяць – Гончарук

Уряд схвалив законопроект, який дозволить у подальшому підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4 200 грн на місяць.

Прожитковий мінімум підвищать до 4 200 грн на місяць – Гончарук

Законопроект дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників.

– Цей законопроект є важливим кроком у боротьбі з бідністю в Україні, – розповів Олексій Гончарук.

Раді також запропонують відв’язати прожитковий мінімум від соцвиплат, що дозволить підвищити з нинішніх 1 853 грн до 4 200 грн.

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Раніше Гончарук зазначив, що на прожитковий мінімум до 2 тис. грн сьогодні прожити неможливо.

– У реальному житті цей прожитковий мінімум не дає можливості людині гідно себе почувати. А це означає, що державі потрібно визначити, яким насправді повинен бути прожитковий мінімум.

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