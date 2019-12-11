Трамп обещает немедленно подписать бюджет с $300 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп готов немедленно подписать оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, предусматривает выделение Украине $300 млн военной помощи.

Оборонный бюджет США 2020 сейчас рассматривается в Сенате. После его утверждения Дональд Трамп готов немедленно его подписать.

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– Вот это да! Все наши приоритеты были реализованы в окончательной версии закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону… Конгресс, не медли с этим больше! Я подпишу этот исторический оборонительный законопроект немедленно! – написал президент США в Twitter.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2019

Напомним, 10 декабря Конгресс одобрил оборонный бюджет США на 2020 год. Согласно документу, Украина должна получить $300 млн военной помощи.

Также им предусмотрено введение санкции против российских трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.