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Факты / Украина

Трамп обещает немедленно подписать бюджет с $300 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп готов немедленно подписать оборонный бюджет страны на 2020 год, который, в частности, предусматривает выделение Украине $300 млн военной помощи.

Дональд Трамп

Оборонный бюджет США 2020 сейчас рассматривается в Сенате. После его утверждения Дональд Трамп готов немедленно его подписать.

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– Вот это да! Все наши приоритеты были реализованы в окончательной версии закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону… Конгресс, не медли с этим больше! Я подпишу этот исторический оборонительный законопроект немедленно! – написал президент США в Twitter.

 

Напомним, 10 декабря Конгресс одобрил оборонный бюджет США на 2020 год. Согласно документу, Украина должна получить $300 млн военной помощи.

Также им предусмотрено введение санкции против российских трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Фото: Dreamstime

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