Трамп обещает немедленно подписать бюджет с $300 млн для Украины

Оборонный бюджет США 2020 сейчас рассматривается в Сенате. После его утверждения Дональд Трамп готов немедленно его подписать.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2019