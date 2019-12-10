$300 млн военной помощи Украине: Конгресс одобрил бюджет США

В 2020 году Украина должна получить от США $300 млн военной помощи – Конгресс одобрил оборонный бюджет.

В оборонном бюджете США на 2020 год, который уже согласовал Конгресс, предусмотрено выделение Украине $300 млн для реализации инициативы по содействию в области безопасности.

Кроме того, в военном бюджете на 2020 год заложено введение санкций против российской энергетики из-за строительства трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

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Окончательное принятие бюджета ожидается к концу 2019 года.

Ранее резидент США Дональд Трамп предложил выделить Украине на безопасность и оборону в 2020 году $250 млн.