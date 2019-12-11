Законопроект 2543 решает проблемы сектора возобновляемой энергетики – заявление

Принятие законопроекта 2543 будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности отрасли для иностранных инвесторов, считают в Европейской бизнес ассоциации.

Законопроект по улучшению инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) будет решать ключевые проблемы отрасли и способствовать росту инвестиций. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Европейской бизнес ассоциации.

– Речь идет о снижении размера зеленого тарифа для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Это улучшит финансовое состояние государственного предприятия Гарантированный покупатель и обеспечит более качественное выполнение его функций. Ведь сейчас прогнозный дефицит ГП, по данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, на следующий год может достичь 16 млрд грн, – отмечается в заявлении.

Кроме того, по мнению Евробизнесассоциации, принятие законопроекта будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности отрасли для иностранных инвесторов, ведь документом фиксируется стабилизационная оговорка от изменения условий регулирования на рынке ВИЭ в будущем.

– Это гарантия защиты инвестиций, которая так важна для международных компаний, – отмечается в заявлении.

В Евробизнесассоциации также считают, что предложенные в законопроекте изменения в законодательство будут способствовать успешному переходу на аукционную модель поддержки развития отрасли возобновляемой энергетики и росту инвестиций в проекты ВИЭ.

– По экспертной оценке игроков рынка, принятие проекта закона №2543 позволит привлечь около €4 млрд в новые генерирующие мощности зеленой энергетики Украины, – отмечают в Евробизнесассоциации.

Сейчас Украина входит в международный рейтинг топ-10 самых привлекательных стран для инвестиций в зеленую энергетику, по данным агентства BloombergNEF, и на сегодня в развитие отрасли привлечено более €8 млрд иностранных инвестиций. Поэтому Евробизнесассоциация призывает депутатов поддержать законопроект №2543.

– Учитывая важность проектов по возобновляемой энергетике для экономического развития Украины, а также необходимость обеспечения стабильной бизнес-среды и здоровой конкуренции в энергетическом секторе, бизнес-сообщество призывает поддержать законопроект, чтобы обеспечить переход на сбалансированные правила рынка возобновляемой энергетики Украины, – отмечают они в заявлении.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года.

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По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Украины Леси Василенко, проект позволит государству соблюдать обязательства перед инвесторами, а также уменьшить нагрузку из-за выплат по зеленому тарифу на рынке энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский на украинско-литовском экономическом форуме 27 ноября заявил, что ретроспективного изменения зеленого тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

К слову, депутат от Слуги народа Людмила Буймистер рассказала о законопроекте, который решает все спорные вопросы зеленого тарифа.