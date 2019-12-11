Законопроект 2543 вирішує проблеми сектору відновлювальної енергетики – заява

Ухвалення законопроекту 2543 сприятиме збереженню інвестиційної привабливості галузі для іноземних інвесторів, вважають у Європейській бізнес асоціації.

Законопроект щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлюваної енергетики (№2543) вирішуватиме ключові проблеми галузі та буде сприяти зростанню інвестицій. Про це йдеться в заяві, що розміщена на офіційному сайті Європейської бізнес асоціації.

– Йдеться про зниження розміру зеленого тарифу для виробників електроенергії з відновлюваних джерел, що поліпшить фінансовий стан державного підприємства Гарантований покупець та забезпечить більш якісне виконання його функцій. Адже наразі прогнозний дефіцит ДП, за даними Міністерства енергетики та захисту довкілля, на наступний рік може сягати 16 млрд грн, – пишуть в заяві.

Окрім того, на думку Євробізнесасоціації, ухвалення законопроекту сприятиме збереженню інвестиційної привабливості галузі для іноземних інвесторів, адже документом фіксується стабілізаційне застереження від зміни умов регулювання на ринку ВДЕ у майбутньому.

– Це гарантія захисту інвестицій, що так важливо для міжнародних компаній, – наголошується в заяві.

В Євробізнесасоціації також вважають, що запропоновані в законопроекті зміни до законодавства сприятимуть успішному переходу на аукціонну модель підтримки розвитку галузі відновлювальної енергетики та зростанню інвестицій в проекти ВДЕ.

– За експертною оцінкою гравців ринку, ухвалення проекту закону №2543 дозволить залучити близько €4 млрд у нові генерувальні потужності зеленої енергетики України, – зазначають в Євробізнесасоціації.

Нині Україна входить до міжнародного рейтингу топ-10 найбільш привабливих країн для інвестицій у зелену енергетику, за даними агентства BloombergNEF. На сьогодні в розвиток галузі залучено понад €8 млрд іноземних інвестицій, тому Євробізнесасоціація закликає депутатів підтримати законопроект №2543.

– Враховуючи важливість проектів з відновлюваної енергетики для економічного розвитку України, а також необхідність забезпечення стабільного бізнес-середовища та здорової конкуренції в енергетичному секторі, бізнес-спільнота закликає підтримати законопроект, аби забезпечити перехід на збалансовані правила ринку відновлюваної енергетики України, – пишуть вони.

Читайте: Законопроект 2543 реалізує ініціативу президента у зеленій енергетиці – експерти

Проект закону про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата України Лесі Василенко, проект дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами, а також зменшити навантаження через виплати за зеленим тарифом на ринку енергетики.

Президент України Володимир Зеленський на українсько-литовському економічному форумі 27 листопада заявив, що ретроспективної зміни зеленого тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

До слова, депутат від Слуги народу Людмила Буймістер розповіла про законопроект, який вирішує всі спірні питання зеленого тарифу.