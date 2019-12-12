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Факти / Україна

Рада створила ТСК щодо нападів на активістів

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших активістів.

Рада створила ТСК щодо нападів на активістів

Під час засідання Верховної Ради 347 народних депутатів підтримали проект постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка контролюватиме розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших активістів в період 2017-2018 років.

У пояснювальній записці до проекту постанови №2302 йдеться про те, що ТСК повинна з’ясувати стан відповідних розслідувань.

Слідчу комісію очолив народний депутат від фракції Слуга народу Ігор Василів. Його заступником призначили нардепа Соломію Бобровську з фракції Голос.

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Також ТСК повинна виконувати такі завдання:

  • перевірка відомостей про напад на Гандзюк та інших активістів;
  • становлення, збір інформації про факти нападів на активістів;
  • ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

До слова, обвинувальний акт щодо фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського передали в суд.

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