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Факти / Україна / Політика

Яну Дугарь затримали у справі про вбивство Шеремета

У справі про вбивство Павла Шеремета затримали колишню учасницю АТО, яка нині проходить службу за контрактом Яну Дугарь.

Яну Дугарь затримали у справі про вбивство Шеремета

Військова Яна Дугарь причетна до справи про вбивство українського журналіста Павла Шеремета. За версією слідства вона, зокрема вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Зібрані дані дають змогу об’єктивно підозрювати у виконанні вбивства Андрія АнтоненкаЮлію Кузьменко (псевдонім Лиса), Яну Дугарь та подружжя Інну (Пума) та Владислава (Буча) Грищенків.

Молодший сержант Яна Дугарь – медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. На її рахунку сотні врятованих бійців, за що нагороджена орденом За мужність III ступеня.

Читайте: Вбивство Шеремета: хронологія розслідування, яке триває три роки

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що дав терміни для розкриття справи про вбивство Павла Шеремета. Якщо до того часу не досягнуть результату, то керівництво МВС змінять.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів

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