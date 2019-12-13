У справі Шеремета обшукали квартиру волонтерів Акастьолових

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з’явилися нові підозрювані. У ніч на 13 грудня пройшли обшуки в квартирі волонтерів Євгенія іта Наталії Акастьолових.
Волонтер Євген Акастьолов на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що вночі з обшуком прийшли поліцейські.
Слідчі дії тривали до 5.00, у нього вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп’ютери та зареєстрований мисливський карабін.
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Євген Акастьолов під час Революції Гідності був заступником командира Першої сотні, а його дружина Наталія допомагає пораненим військовим у лікарнях.
У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів
Нагадаємо, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали 12 грудня.
Головне версія слідства – дестабілізація ситуації в країні.
Джерело: Євген Акастьолов