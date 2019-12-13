PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У справі Шеремета обшукали квартиру волонтерів Акастьолових

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з’явилися нові підозрювані. У ніч на 13 грудня пройшли обшуки в квартирі волонтерів Євгенія іта Наталії Акастьолових.

Євген Акастьолов

Волонтер Євген Акастьолов на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що вночі з обшуком прийшли поліцейські.

Слідчі дії тривали до 5.00, у нього вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп’ютери та зареєстрований мисливський карабін.

Читайте: Убивство Шеремета: слідство назвало основну версію

Євген Акастьолов під час Революції Гідності був заступником командира Першої сотні, а його дружина Наталія допомагає пораненим військовим у лікарнях.

У вбивстві Павла Шеремета підозрюють ветеранів АТО і волонтерів

Результати

Нагадаємо,  у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали 12 грудня.

Головне версія слідства – дестабілізація ситуації в країні.

Джерело: Євген Акастьолов

 

 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Версія убивства Шеремета нас шокувала – Українська правда
Версія убивства Шеремета нас шокувала – Українська правда
Убивство Павла Шеремета: хронологія, учасники, переговори, схеми, карти, фото і відео
Убивство Павла Шеремета: хронологія, учасники, переговори, схеми, карти, фото і відео
Встановити замовника неважко: чи правдива версія вбивства Шеремета
Встановити замовника неважко: чи правдива версія вбивства Шеремета
Не факт, що після завершення гучних справ попрошу про відставку – Аваков
Не факт, що після завершення гучних справ попрошу про відставку – Аваков
Грищенку пропонували визнати провину у вбивстві Шеремета – адвокат
Грищенку пропонували визнати провину у вбивстві Шеремета – адвокат
Біографія Пуми Інни Грищенко: що відомо про виконавицю вбивства Шеремета
Біографія Пуми Інни Грищенко: що відомо про виконавицю вбивства Шеремета
Вбивство Павла Шеремета: як планували та вчинили злочин
Вбивство Павла Шеремета: як планували та вчинили злочин
Убивство Шеремета: слідство назвало основну версію
Убивство Шеремета: слідство назвало основну версію
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка