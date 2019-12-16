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Факты / Украина / Общество

Марина Порошенко уходит с поста главы Украинского культурного фонда

Глава Українського культурного фонду Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення своїх повноважень начебто через тиск Офісу президента.

Марина Порошенко уходит с поста главы Украинского культурного фонда

По словам Марины Порошенко, несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в наблюдательный совет фонда поступило “предложение” досрочно прекратить ее полномочия главы Наблюдательного совета.

Она заявила, что этим шагом хочет предотвратить “давления со стороны действующей власти на членов команды Украинского культурного фонда”.

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Порошенко считает, что претензия к ней только одна – ее фамилия.

– Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – тоже не буду. Я имею честь! – заявила Порошенко.

Напомним, Украинский культурный фонд был создан в 2017 году.

Одной из главных задач фонда указывается конкурсная государственная финансовая поддержка инициатив в сфере культуры и креативных индустрий.

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