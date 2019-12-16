Марина Порошенко уходит с поста главы Украинского культурного фонда

Глава Українського культурного фонду Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення своїх повноважень начебто через тиск Офісу президента.

По словам Марины Порошенко, несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в наблюдательный совет фонда поступило “предложение” досрочно прекратить ее полномочия главы Наблюдательного совета.

Она заявила, что этим шагом хочет предотвратить “давления со стороны действующей власти на членов команды Украинского культурного фонда”.

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Порошенко считает, что претензия к ней только одна – ее фамилия.

– Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – тоже не буду. Я имею честь! – заявила Порошенко.

Напомним, Украинский культурный фонд был создан в 2017 году.

Одной из главных задач фонда указывается конкурсная государственная финансовая поддержка инициатив в сфере культуры и креативных индустрий.