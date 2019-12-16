В течение недели в Украине будет преобладать сухая и теплая погода – местами до +15. Только в пятницу начнет холодать.

Во вторник, 17 декабря, в Украине прогнозируют теплую и сухую погоду.

В западных областях местами до +15, в южных регионах +11, в центре +10, на севере и востоке – до +9.

В Киеве без осадков, ночью 3-5, а днем ​​7-9 градусов тепла.

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На среду, 18 декабря, синоптики также обещают погоду без осадков.

На западе – от +12 до +15, на юге +11, в центре +10.

Температура воздуха на севере будет достигать +9, на востоке +8.

В столице сухо, ночью до +5, дневной максимум +9.

В четверг, 19 декабря, в День святого Николая везде сухо и солнечно.

В западных и южных регионах +11, в центре +10, на севере и востоке +9.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью 1-3, днем ​​7-9 выше нуля.

В пятницу, 20 декабря, ожидаются дожди на западе и севере Украины, на остальной территории – сухо.

Температура воздуха немного снизится: на юге +8, на западе и в центре +7, в восточных областях и на севере до +6.

В столице дождь, ночью около 0, днем ​​2-4 градуса тепла.

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