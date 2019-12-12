В День Святого Николая, 19 декабря, в Украине не будет снега и традиционных морозов. Днем местами – до +10.

Погода в Украине на День Святого Николая, 19 декабря, по предварительным прогнозам синоптиков, будет больше напоминать весну – без снега и морозов.

Небольшие заморозки возможны только ночью, а днем везде плюсовая температура.

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Запад

Облачно с прояснениями, без осадков. Днем – от +7 до +10.

Север

Здесь тоже сухо, температура воздуха 5-7 выше нуля.

Юг

Осадки не ожидаются, днем от 9 до 10 градусов мороза.

Центр

Сухо и облачно, средняя температура во всех областях +7.

Восток

Пасмурно, без осадков, от +5 до +7.

Киев

В столице погода на День Святого Николая будет такой, как и в других регионах – облачно и сухо, днем до 7 градусов тепла.

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