В День Святого Николая, 19 декабря, в Украине не будет снега и традиционных морозов. Днем местами – до +10.
Погода в Украине на День Святого Николая, 19 декабря, по предварительным прогнозам синоптиков, будет больше напоминать весну – без снега и морозов.
Небольшие заморозки возможны только ночью, а днем везде плюсовая температура.
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Запад
Облачно с прояснениями, без осадков. Днем – от +7 до +10.
Север
Здесь тоже сухо, температура воздуха 5-7 выше нуля.
Юг
Осадки не ожидаются, днем от 9 до 10 градусов мороза.
Центр
Сухо и облачно, средняя температура во всех областях +7.
Восток
Пасмурно, без осадков, от +5 до +7.
Киев
В столице погода на День Святого Николая будет такой, как и в других регионах – облачно и сухо, днем до 7 градусов тепла.
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