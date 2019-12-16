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Факты / Украина

Законы 16 января: суд закрыл дело против Ефремова

Суд закрыл дело по обвинению экс-нардепов Партии регионов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия диктаторских законов.

Олександр Єфремов

Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению экс-нардепов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия законов 16 января 2014 года.

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Судья Вита Бортницкая сослалась на закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины от 13 мая 2014 года.

Документ частично декриминализовал преступления, в которых обвинялись экс-нардепы.

Напомним, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия законов 16 января 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепов подозревали в злоупотребление властью и служебном подлоге.

30 ноября 2015 года Печерский районный суд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко.

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