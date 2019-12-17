Пороговые баллы на бюджет и ВНО: условия поступления в вузы в 2020 году

В 2020 году порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности.

Эти и другие новации предусмотрены условиями приема в учреждения высшего образования в 2020 году.

Соответствующий приказ МОН вступил в силу 17 декабря 2019.

В следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО четырехлетней давности – 2017-2020 года (кроме иностранных языков). Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации: один сертификат 2017 года, другой – с 2018 года.

Регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов – 13 июля.

Окончание подачи заявок:

В 18.00 22 июля – для поступающих только по сертификатам ВНО.

В 18.00 16 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Также расширены возможности для поступающих с особыми образовательными потребностями. В следующем году заведение должно будет обеспечить таким абитуриентам условия для прохождения экзаменов.

В 2019 году впервые состоялся единственный широкий конкурс, когда бюджетное место в учреждениях МОН и Минздрава на медицинские специальности шло к поступающим с лучшими баллами. В следующем году широкий конкурс также планируется провести с Государственной фискальной службой и Министерством культуры, молодежи и спорта.

Установлено пороговые баллы на ряд специальностей:

Стоматология – 150 баллов.

Медицина – 150 баллов.

Педиатрия -150 баллов.

Право – 140 баллов.

Публичное управление и администрирование – 140 баллов.

Международные отношения – 140 баллов.

В прошлом году творческие зачеты и конкурсы обязательно происходили перед подачей документов. Так удалось избежать любой возможности манипулировать результатами творческих конкурсов, подгоняя их под результаты ВНО. Поэтому эта практика продолжится и в 2020 году.

Вместе с тем будет перенесено вступительные экзамены в начале подачи заявлений для определенных категорий поступающих: участников АТО, поступающих с заболеваниями, которые являются препятствием для прохождения ВНО.

Читайте: МОН пересмотрит правила поступления для абитуриентов из Крыма и Донбасса

Поступающим на бакалавриат на основе младшего специалиста нужно обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе.

Сертификаты ВНО по математике дополнительно нужно будет подать на такие специальности:

Экономика;

Управление и администрирование;

Публичное управления и администрирование.

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

В 2020 году также планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру.

На специальности Право и Международное право кроме этого поступающие будут сдавать единое профильное вступительное испытание по праву и общих учебных юридических компетенциях.

Регистрация продлится с 6 мая до 18.00 3 июня. ЕВЭ 1 июля, а ЕПВИ – 2 июля. Прием заявлений и документов для таких поступающих начнется 5 июля и продлится до 22 июля. Для всех остальных правила устанавливать учебные заведения.

Важной новацией является то, что подача электронных заявлений теперь будет доступна не только для поступающих на базе 11 классов, но и для поступающих в магистратуру после бакалавра. Кроме того, возможность подачи документов через э-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы.