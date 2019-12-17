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Факты / Украина

Протесты под Радой остановили движение на дорогах Киева (КАРТА)

В Киеве из-за перекрытия улиц в связи с акциями протестов центр столицы остановился в серьезных пробках.

Протесты под Радой остановили движение на дорогах Киева (КАРТА)

В центре Киева днем 17 декабря заблокирована часть центральных улиц из-за ряда акций протеста.

На карте Google, по состоянию на 16.00, весь центр столицы отмечен темно-красным. Также проблемы с движением наблюдаются на Подоле.

Пробки также сковали проспект Победы, улицу Академика Заболотного, Голосеевский проспект, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе и улицу Семена Скляренко.

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Затруднено движение на улице Михаила Максимовича, проспекте Валерия Лобановского, Краснозвездном проспекте, улице Михаила Грушевского и улицы Богатырской.

Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.

Фото: Dreamstime

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