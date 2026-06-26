В пятницу, 26 июня, Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 160 украинцев в рамках третьего этапа обмена в формате 1 000 на 1 000.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Обмен пленными 26 июня: что известно

По словам Зеленского, все освобожденные украинцы были в плену еще с 2022 года.

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Он добавил, что среди освобожденных сегодня – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники.

Они защищали Украину в Мариуполе и на Азовстали, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, дома находятся семь украинских защитников, которые отпразднуют день рождения в июне, а двое из них праздновали два дня назад.

Лубинец добавил, что самому старшему из возвращенных – 66 лет, а самому младшему – 26.

– Еще одна небольшая деталь: в списке 21 человек, имеющий одинаковые фамилии. То есть это двое или трое однофамильцев, – заявил Лубинец.

26 июня руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что новый обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться в ближайшие дни, не уточнив, когда именно.

5 июня Украина и Россия провели обмен пленными в рамках второго этапа в формате 1 000 на 1 000. Тогда домой удалось вернуть 186 украинцев. Среди них были 185 военных и один гражданский.

Фото: Владимир Зеленский

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