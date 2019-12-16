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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как снизятся ставки по кредитам в 2020 – Гончарук назвал проценты

Снижение уровня инфляции может положительно повлиять на снижение кредитных ставок уже в 2020 году.

Как снизятся ставки по кредитам в 2020 – Гончарук назвал проценты

Стратегия правительства и НБУ – продолжать политику удешевления кредитов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире Свободы слова на ICTV.

– Сейчас для этого достаточно благоприятные условия. Есть достаточно низкий уровень инфляции – 5,1%, такого давно не было. Он позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года, – сообщил премьер.

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Алексей Гончарук также добавил, что бизнес весной 2020 года может ожидать удешевления стоимости.

– Мы поставили себе цель – чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом – около 14%, осенью – под 12% годовых в гривне, – подытожил премьер-министр.

Ранее Факты ICTV писали, снизится ли учетная ставка по кредитам и что это значит для украинцев.

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