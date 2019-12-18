СБУ спалила в печі чотири тонни наркотиків на $100 млн

В Одесі утилізували майже чотири тонни наркотиків, що були вилучені Службою безпеки України у межах протидії обігу наркотичних засобів.

В Одесі правоохоронці передали на утилізацію майже чотири тонни наркотиків, які СБУ вилучала у межах протидії обігу психотропних речовин.

Речові докази після судових ухвал були передані для знищення спецпідприємству, яке займається утилізацією небезпечних відходів.

Спалення наркотиків відбувалося під наглядом спільної комісії СБУ й контролюючих органів, за участі представників громадськості та місцевих ЗМІ.

Знищено гуртові партії марихуани, кокаїну, героїну, вартість яких за цінами чорного ринку становить $100 млн.

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Нагадаємо, співробітники поліції викрили та затримали постачальника та реалізатора наркотиків в одну з військових частин Київської області.