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Факти / Україна / Суспільство

СБУ спалила в печі чотири тонни наркотиків на $100 млн

В Одесі утилізували майже чотири тонни наркотиків, що були вилучені Службою безпеки України у межах протидії обігу наркотичних засобів.

СБУ спалила в печі чотири тонни наркотиків на $100 млн

В Одесі правоохоронці передали на утилізацію майже чотири тонни наркотиків, які СБУ вилучала у межах протидії обігу психотропних речовин.

Речові докази після судових ухвал були передані для знищення спецпідприємству, яке займається утилізацією небезпечних відходів.

Спалення наркотиків відбувалося під наглядом спільної комісії СБУ й контролюючих органів, за участі представників громадськості та місцевих ЗМІ.

Знищено гуртові партії марихуани, кокаїну, героїну, вартість яких за цінами чорного ринку становить $100 млн. 

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Нагадаємо, співробітники поліції викрили та затримали постачальника та реалізатора наркотиків в одну з військових частин Київської області.

Джерело: СБУ

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