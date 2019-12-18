Отмена депутатской неприкосновенности: что изменится и как будет работать

Что такое депутатская неприкосновенность?
Это гарантия, что народного депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия Верховной Рады.
Неприкосновенность должна способствовать эффективной работе парламентария и гарантировать защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти.
Что изменится?
Президент Владимир Зеленский 11 сентября 2019 года подписал изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов, принятые Верховной Радой 3 сентября.
То есть из этой статьи убрали положение о том, что нардепы не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента, а также о том, что им гарантируется неприкосновенность.
В то же время парламентарии не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, кроме оскорбления или клеветы.
Но для полной отмены неприкосновенности самих изменений в Конституцию было недостаточно, поэтому 18 декабря Рада голосами 291 нардепа поддержала законопроект №2237, которым внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, закон О статусе народного депутата Украины и Регламент Верховной Рады.
Когда депутатская неприкосновенность прекратит существование?
С 1 января 2020 года все депутаты станут официально прикосновенными.
Как будут наказывать нардепов за уголовные правонарушения?
Из Уголовно-процессуального кодекса изъяли нормы о депутатской неприкосновенности, однако предусмотрели особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.
В частности, в случае совершения парламентарием уголовного преступления вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований будет иметь право только генеральный прокурор.
Ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, домашний арест, обыск, применение негласных следственных действий также должны согласовываться генпрокурором.
Рассмотрение таких ходатайств, кроме негласных следственных (розыскных) действий, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАСУ.
О задержании или объявлении подозрения нардепу обязательно сообщается председателю Верховной Рады.