Отмена депутатской неприкосновенности: что изменится и как будет работать

Президент Владимир Зеленский 11 сентября 2019 года подписал изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов, принятые Верховной Радой 3 сентября.

То есть из этой статьи убрали положение о том, что нардепы не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия парламента, а также о том, что им гарантируется неприкосновенность.

В то же время парламентарии не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде, кроме оскорбления или клеветы.

Но для полной отмены неприкосновенности самих изменений в Конституцию было недостаточно, поэтому 18 декабря Рада голосами 291 нардепа поддержала законопроект №2237, которым внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, закон О статусе народного депутата Украины и Регламент Верховной Рады.