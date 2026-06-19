Несмотря на распространенный страх перед полетами, авиация остается одним из самых безопасных видов транспорта в мире. По данным международных исследований, в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибают в сотни раз больше людей, чем во время авиакатастроф.

Но каждая авария самолета привлекает внимание из-за большого количества пассажиров на борту и последствий.

Сколько было авиакатастроф в 2026 году, читайте в нашем материале.

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Сколько зафиксировано авиакатастроф в 2026 году в мире

Согласно данным международного сервиса мониторинга авиационных событий Aviation Safety Network, общее количество авиакатастроф в 2026 году — 73. В результате аварий погибли 143 человека.

Однако далеко не все эти инциденты завершились человеческими жертвами. Во многих случаях экипажам удавалось успешно посадить поврежденные самолеты или эвакуировать пассажиров. Однако несколько аварий стали самыми трагическими по числу погибших.

Авиакатастрофы 2026 года в мире, в которых погибло много людей

Одной из первых крупных трагедий года стала авиакатастрофа в Индонезии. 17 января самолет, выполнявший миссию по мониторингу рыболовства, врезался в горный склон.

По разным данным, в результате аварии погибли от 10 до 11 человек, находившихся на борту. Причины крушения связывают со сложными погодными условиями и особенностями местного рельефа.

Еще одна серьезная авиакатастрофа в 2026 году произошла 28 января в Колумбии. Самолет совершал внутренний рейс над горными районами страны.

В результате падения погибли 15 человек, из них 13 пассажиров и двое членов экипажа. По предварительным выводам трагедия связана со сложной горной местностью и неблагоприятными условиями полета.

Наибольшей по количеству жертв авиакатастрофы 2026 года стала авария военно-транспортного самолета в Колумбии, произошедшая 23 марта.

В ходе планового рейса воздушное судно перевозило военнослужащих. После взлета самолет начал терять высоту, задел крылом дерево и упал в джунгли.

На борту находились 126 человек. В результате катастрофы погибли 69 человек, еще 57 получили ранения.

Ситуацию осложнил масштабный пожар, возникший после падения самолета. Более того, произошла детонация находившихся на борту боеприпасов.

В конце апреля трагическая авиакатастрофа произошла в Южном Судане. Самолет выполнял рейс в международный аэропорт страны, однако из-за плохой видимости врезался в холм. После столкновения воздушное судно было полностью разрушено. На борту находились 14 человек. Все они погибли.

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