Скасування депутатської недоторканності: що зміниться і як працюватиме

Президент Володимир Зеленський 11 вересня 2019 року підписав зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів, ухвалені Верховною Радою 3 вересня.

Тобто з цієї статті прибрали положення про те, що нардепи не можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди парламенту, а також про те, що їм гарантується недоторканність.

Водночас парламентарі не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у Раді, окрім образи чи наклепу.

Але для повного скасування недоторканності самих змін до Конституції було недостатньо, тому 18 грудня Рада голосами 291 нардепа підтримала законопроект №2237, яким внесла зміни до Кримінально-процесуального кодексу, закону Про статус народного депутата України та Регламент Верховної Ради.