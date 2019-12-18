Пробки в Киеве: на мосту Патона ремонт (КАРТА)

Кроме традиционных пробок в Киеве неудобств водителям добавили ремонтные работы на мосту Патона.
Пробки в Киеве 18 декабря начались с самого утра. Связано это в основном с проведением ремонтных работ на дорогах столицы.
Правый берег.
Уже привычно из-за ремонта Шулявского моста на проспекте Победы в сторону центра образовалась пробка. Машины тянутся от метро Житомирская.
Скопление транспорта уже наблюдается также на бульваре Тараса Шевченко.
Сложно проехать по улицам Елены Телиги и Богатырской. Пробки наблюдаются на ул. Братиславской, ул. Теодора Драйзера, бульваре Перова и проспекте Генерала Ватутина.
В районе метро Лукьяновская пробка наблюдается на ул. Юрия Ильенко, ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой.
Читайте: 50 км/ч: с 1 ноября в Киеве на 7 автодорогах ограничили скорость движения
Левый берег.
Водители испытывают неудобства, двигаясь по Днепровской набережной и улице Здолбуновской. Также машины тянутся на проспекте Генерала Ватутина.
Мосты.
На всех мостах столицы с самого утра образовались пробки. Свободнее всего движение происходит на мосту Метро.
Как сообщалось, причиной ремонтных работ на мосту Патона стало аварийное проседание.