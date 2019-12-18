Кроме традиционных пробок в Киеве неудобств водителям добавили ремонтные работы на мосту Патона.

Пробки в Киеве 18 декабря начались с самого утра. Связано это в основном с проведением ремонтных работ на дорогах столицы.

Правый берег.

Уже привычно из-за ремонта Шулявского моста на проспекте Победы в сторону центра образовалась пробка. Машины тянутся от метро Житомирская.

Скопление транспорта уже наблюдается также на бульваре Тараса Шевченко.

Сложно проехать по улицам Елены Телиги и Богатырской. Пробки наблюдаются на ул. Братиславской, ул. Теодора Драйзера, бульваре Перова и проспекте Генерала Ватутина.

В районе метро Лукьяновская пробка наблюдается на ул. Юрия Ильенко, ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой.











Пробки в Киеве: на мосту Патона ремонт (КАРТА) / 3 фотографии

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Левый берег.

Водители испытывают неудобства, двигаясь по Днепровской набережной и улице Здолбуновской. Также машины тянутся на проспекте Генерала Ватутина.

Мосты.

На всех мостах столицы с самого утра образовались пробки. Свободнее всего движение происходит на мосту Метро.

Как сообщалось, причиной ремонтных работ на мосту Патона стало аварийное проседание.