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Факты / Украина

На мосту Патона обнаружена аварийная просадка – движение ограничено

На мосту Патона ограничат движение транспорта на крайней правой полосе в направлении левого берега.

мост патона

С 21.00 17 декабря до 6.00 23 декабря на мосту Патона будет ограничено движение транспорта на крайней правой полосе в направлении левого берега.

Причиной стало обнаружение аварийного проседания на мосту.

Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда необходимо провести аварийно-восстановительные работы.

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Работы будут выполняться круглосуточно.

Напомним, в ноябре институт электросварки имени Патона провел исследование одного прогонного строения моста Патона, которое показало, что из-за серьезной коррозии толщина металла нижнего пояса сократилась до 5 мм, хотя она должна составлять 14 мм.

Если решение о реставрации моста будет затягиваться, то он может просто разрушиться.

Источник: Киевавтодор

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