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Факты / Украина

Скрытые камеры в раздевалках: ГБР провело обыск в спортклубе 5 элемент

ГБР выявило скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба 5 элемент во время санкционированных обысков.

ДБР

Камеры были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, похожих на средства негласного получения информации.

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– Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления – незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации, – отмечают в ГБР.

Скрытые камеры в раздевалках: ГБР провело обыск в спортклубе 5 элемент / 2 фотографии

Напомним, обыски провели 20 декабря в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины.

Источник: ГБР

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