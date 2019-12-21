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Факти / Україна

Приховані камери у роздягальнях: ДБР провело обшук у спортклубі 5 елемент

ДБР виявило приховані лінзи відеокамер у роздягальнях спортклубу 5 елемент під час санкціонованих обшуків.

ДБР

Камери були вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що знаходились у роздягальнях спортклубу.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом виявлення предметів, схожих на засоби негласного отримання інформації.

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– Досудове розслідування розпочате за ознаками кримінального правопорушення – незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, – зазначають у ДБР.

Приховані камери у роздягальнях: ДБР провело обшук у спортклубі 5 елемент / 2 фотографии

Нагадаємо, обшуки провели 20 грудня в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України.

Джерело: ДБР

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