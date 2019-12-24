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Факты / Украина / Общество

В Украине запустили сервис безбумажных квитанций

В Украине запустили сервис Check.gov.ua, который позволит проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их в бумажной с мокрой печатью.

В Украине запустили сервис безбумажных квитанций

После запуска сервиса Check.gov.ua вместо бумажной квитанции украинцы просто будут предоставлять код электронной. Для проверки платежа достаточно будет зайти на сервис и ввести его.

Кроме того, этот сервис позволит платить через смартфон, а не через кассы банков. Пока к сервису подключены два банка – ПриватБанк и monobank. Другие подключатся в ближайшее время.

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В будущем сервис Check.gov.ua позволит легче запускать и электронные сервисы. Также планируется запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

К слову, сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, ЗАГС), то у вас требуют квитанцию ​​из банка. Поэтому обычно нельзя просто платить через интернет-банк или мобильное приложение.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Кабмин запустит чат-консультации с госорганами.

Источник: Дмитрий Дубилет

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