В Україні запустили сервіс безпаперових квитанцій

В Україні запустили сервіс Check.gov.ua, який дозволить перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у паперовій з мокрою печаткою.

Після запуску сервісу Check.gov.ua замість паперової квитанції українці просто надаватимуть код електронної. Для перевірки платежу достатньо буде зайти на сервіс та ввести його.

Крім того, цей сервіс дозволить платити через смартфон, а не через каси банків. Поки що до сервісу підключені два банки – Приватбанк і monobank. Інші підключаться найближчим часом.

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У майбутньому сервіс Check.gov.ua дозволить легше запускати й електронні сервіси. Також планують запустити гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці відмовлятимуться приймати квитанції в електронній формі.

До слова, зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, РАЦС), то у вас вимагають квитанцію з банку. Тому зазвичай не можна просто платити через інтернет-банк або мобільний додаток.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Кабмін запустить чат-консультації з держорганами.

Джерело: Дмитро Дубілет