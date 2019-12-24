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Факты / Украина

Зеленский уволил глав двух ОГА

Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы.

Зеленский уволил глав двух ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Читайте: Зеленский назначил председателя Закарпатской ОГА

– Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов, – сказал он на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.

Напомним, Владимир Зеленский назначил председателем Львовской ОГА Маркияна Мальского.

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