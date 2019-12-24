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Факти / Україна

Зеленський звільнив голів двох ОДА

Зеленський повідомив про звільнення голів Львівської та Закарпатської ОДА через відсутність результатів їх роботи

Зеленський звільнив голів двох ОДА

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення голів Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського і Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

– Я вирішив рішення звільнити двох голів обласних державних адміністрацій. Чи не через те, що вони якісь недосвідчені або нечисті на руку люди, а через те, що в цих двох областях ми не побачили ніяких результатів, – сказав він на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.

Читайте: Зеленський призначив голову Закарпатської ОДА

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив головою Львівської ОДА Маркіяна Мальського у липні 2019 року.

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