Зеленський звільнив голів двох ОДА

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення голів Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського і Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

– Я вирішив рішення звільнити двох голів обласних державних адміністрацій. Чи не через те, що вони якісь недосвідчені або нечисті на руку люди, а через те, що в цих двох областях ми не побачили ніяких результатів, – сказав він на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.