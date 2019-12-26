Арахамия назвал желаемый уровень зарплаты для нардепов

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что зарплата народных депутатов должна составлять от 70 до 100 тыс. грн.

Давид Арахамия заявил, что зарплата нардепа должна быть выше, “если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше”.

– Называют разные суммы — от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн, – уточнил политик.

Себя же он считает не бедным человеком, а свою зарплату Арахамия отдает на благотворительность.

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Однако, по его словам, во фракции Слуга народа большинство – это простые люди, “особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью”.

К слову, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что зарплата министра должна составлять от $5 тис. до $10 тис.