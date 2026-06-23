Польская сторона подтвердила получение возвращенного президентом Украины Владимиром Зеленским ордена Белого Орла.

Об этом в эфире Gość Wydarzeń на канале Polsat News сообщил представитель президента Польши Рафал Лешкевич.

Что будет с возвращенным орденом Белого Орла Зеленского

— Орден действительно возвращен. Сегодня мы забрали его в канцелярии президента, — сказал он.

Спикер пояснил, что дальше награду передадут в Бюро наград и номинаций.

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По его словам, орден Белого Орла останется на хранении и больше не будет использоваться для награждения.

— Его передают на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это самая высокая и самая важная государственная награда Польши. Его больше никому не будут вручать, — отметил Лешкевич.

Также он уточнил, что для завершения процедуры еще должно быть обнародовано соответствующее решение президента с контрассигнатурой премьер-министра.

Отдельно представитель польского президента прокомментировал вопрос возможного обострения отношений между Украиной и Польшей после истории с наградами.

По его словам, Варшава не рассматривает ситуацию как конфликт с украинским народом.

— Президент Кароль Навроцкий четко заявил, что это решение не направлено против украинцев, а Россия остается врагом Украины и всей свободной Европы, — сказал он.

В то же время Лешкевич повторил позицию польской стороны, что решение было связано с дискуссиями вокруг исторической политики и названия одного из украинских военных подразделений в честь героев УПА.

Также он заявил, что до принятия окончательного решения якобы были попытки организовать телефонный разговор между президентами Украины и Польши, однако он не состоялся.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши.

После этого Владимир Зеленский вернул орден Белого Орла в Польшу.

Президент сообщил, что награду отправили в канцелярию польского президента Новой почтой.

По его словам, перед возвращением награды украинская сторона пыталась урегулировать ситуацию дипломатическим путем и проводила консультации с польской стороной.

После решения Варшавы ряд украинских чиновников также объявили о возвращении польских наград.

В частности, глава МИД Андрей Сибига заявил о намерении вернуть Командорский крест со звездой ордена За заслуги перед Польшей.

Аналогичное решение принял руководитель ГУР Кирилл Буданов, который отказался от Золотого офицерского креста ордена За заслуги перед Польшей.

Впоследствии о возвращении Кавалерского креста ордена За заслуги перед Республикой Польша сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар и заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Также к действующему президенту Украины присоединились и бывшие руководители государства, в частности Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.

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