В Польше получили возвращенный орден Белого Орла Зеленского: что с ним будет дальше
Польская сторона подтвердила получение возвращенного президентом Украины Владимиром Зеленским ордена Белого Орла.
Об этом в эфире Gość Wydarzeń на канале Polsat News сообщил представитель президента Польши Рафал Лешкевич.
Что будет с возвращенным орденом Белого Орла Зеленского
— Орден действительно возвращен. Сегодня мы забрали его в канцелярии президента, — сказал он.
Спикер пояснил, что дальше награду передадут в Бюро наград и номинаций.
По его словам, орден Белого Орла останется на хранении и больше не будет использоваться для награждения.
— Его передают на хранение, где он будет храниться с достоинством и уважением, поскольку это самая высокая и самая важная государственная награда Польши. Его больше никому не будут вручать, — отметил Лешкевич.
Также он уточнил, что для завершения процедуры еще должно быть обнародовано соответствующее решение президента с контрассигнатурой премьер-министра.
Отдельно представитель польского президента прокомментировал вопрос возможного обострения отношений между Украиной и Польшей после истории с наградами.
По его словам, Варшава не рассматривает ситуацию как конфликт с украинским народом.
— Президент Кароль Навроцкий четко заявил, что это решение не направлено против украинцев, а Россия остается врагом Украины и всей свободной Европы, — сказал он.
В то же время Лешкевич повторил позицию польской стороны, что решение было связано с дискуссиями вокруг исторической политики и названия одного из украинских военных подразделений в честь героев УПА.
Также он заявил, что до принятия окончательного решения якобы были попытки организовать телефонный разговор между президентами Украины и Польши, однако он не состоялся.
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши.
После этого Владимир Зеленский вернул орден Белого Орла в Польшу.
Президент сообщил, что награду отправили в канцелярию польского президента Новой почтой.
По его словам, перед возвращением награды украинская сторона пыталась урегулировать ситуацию дипломатическим путем и проводила консультации с польской стороной.
После решения Варшавы ряд украинских чиновников также объявили о возвращении польских наград.
В частности, глава МИД Андрей Сибига заявил о намерении вернуть Командорский крест со звездой ордена За заслуги перед Польшей.
Аналогичное решение принял руководитель ГУР Кирилл Буданов, который отказался от Золотого офицерского креста ордена За заслуги перед Польшей.
Впоследствии о возвращении Кавалерского креста ордена За заслуги перед Республикой Польша сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар и заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Также к действующему президенту Украины присоединились и бывшие руководители государства, в частности Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.