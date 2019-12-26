Новый год любят 86% украинцев, а Рождество празднует дважды каждый пятый – опрос

Абсолютное большинство украинцев (86%) любят новогодние праздники. При этом 21% празднуют Рождество дважды – и 25 декабря, и 7 января, о чем свидетельствуют данные соцопроса.

По данным опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, 86% украинцев любят новогодние праздники.

Еще у 9% бывает по-разному и только 5% не любят эти праздники.

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Кроме того, 20% респондентов признались, что собираются праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января.

Не отмечают Рождество 6% опрошенных.

Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова провели исследование общественного мнения с 13 по 18 декабря.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее Факты ICTV писали, как работают банки на Новый год 2020. В период новогодних и рождественских праздников банки также должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью.

Источник: dif.org.ua