Новий рік люблять 86% українців, а Різдво святкує двічі кожен п’ятий – опитування

Абсолютна більшість українців (86%) люблять новорічні свята. При цьому 21% святкують Різдво двічі – і 25 грудня, і 7 січня, про що свідчать дані соцопитування.

За даними опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 13-18 грудня, 86% українців люблять новорічні свята.

Ще у 9% буває по-різному і лише 5% не люблять ці свята.

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Крім того, 20% респондентів зізналися, що збираються святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня.

Взагалі не святкують Різдво 6% опитаних.

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова провели дослідження громадської думки з 13 по 18 грудня.

Опитано 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на Новий рік 2020. У період новорічних та різдвяних свят банки також мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.

Джерело: dif.org.ua