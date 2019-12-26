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Факты / Украина / Политика

Внеочередные выборы в парламент могут состояться в 2020 – Опора

В Гражданской сети Опора сообщили, что не исключают проведения внеочередных парламентских выборов в 2020 году.

вибори 2019

По словам председателя правления всеукраинской общественной организации Гражданская сеть Опора Ольги Айвазовской, высокая вероятность проведения внеочередных парламентских выборов объясняется тем, что иммунитет парламента заканчивается 29 августа 2020 года.

– Это не исключает высокую вероятность организации внеочередной парламентской кампании учитывая то, что коалиции у нас, как таковой, не существует и все это хорошо понимают, – сказала она на пресс-конференции.

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Ольга Айвазовская отметила, что согласно законодательству и Конституции, президент после 29 августа может распустить Верховную Раду при условии созданного правительственного кризиса, целью которого будет переизбрание парламента.

Она напомнила, что после внеочередных выборов народных депутатов глава государства не может распускать Верховную Раду.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что для досрочных выборов в Раду предпосылок нет.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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